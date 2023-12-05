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5 декабря, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Белорус плохо прожевал кусок мяса и умер в Иваново

Житель Иваново погиб от куска мяса.

Источник: Комсомольская правда

В Иваново 52-летний белорус подавился куском мяса и умер. Подробности сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

В милицию сообщили о происшествии сотрудники скорой помощи, которые обнаружили в доме по месту жительства тело мужчины и констатировали его смерть.

Для установления причин смерти белоруса назначили судмедэкспертизу. В итоге выяснилось, что он умер от механической асфиксии в результате закрытия просвета дыхательных путей пищей.

— В просвете гортани был обнаружен кусок мяса, -прокомментировали в ГКСЭ.

Также в крови погибшего обнаружили этиловый спирт в высокой концентрации.

Всего же с начала года только на Брестчине 29 человек умерли от закрытия дыхательных путей инородными телами. В 23 случаях погибшие были в алкогольном опьянении.

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