В образовательном центре «Лого билим», расположенном в Кибрайском районе, воспитатель несколько раз ударила 4-летнего мальчика с инвалидностью. Сообщается, что к детскому омбудсману по данному факту обратилась мать мальчика. Дело было взято на контроль детским омбудсманом, благодаря чему районное ОВД сегодня, 5 декабря, начало доследственную проверку. Отмечается, что педагог, позволившая себе грубость в отношении ребенка с особенностями, уволена. В ближайшее время ее действиям будет дана правовая оценка.