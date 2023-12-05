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5 декабря, новости Казахстана, источник: Baigenews

Краснокнижных джейранов застрелили в Жамбылской области

Инспекторы Жусандалинской государственной заповедной зоны задержали браконьеров, застреливших краснокнижных джейранов, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК

Рейд проводили рядом с посёлком Аксуйек Мойынкумского района Жамбылской области.

Инспекторы заметили машину «Ниссан Патрол». При приближении группы авто начало удаляться. Лишь после столкновения с авто РГКП «ПО Охотзоопром» внедорожник остановился.

«При досмотре в машине обнаружили два ружья. А при осмотре местности — две туши джейрана и гильзы от патронов. На место происшествия вызвали оперативную группу Мойынкумского районного отдела полиции, которой переданы обнаруженные вещественные доказательства и правонарушители», — сообщили в комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК.

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