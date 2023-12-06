6 декабря, источник: Комсомольская правда
Так и не ответил за детскую смерть: хабаровчанка умоляет Быстрыкина наказать виновника в гибели ее дочери
В Хабаровском крае за два года не наказали виновника в гибели ребенка.
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— Ей еще жить и жить, — считает мама погибшей под колесами автомобиля два года назад девочки. Она не только потеряла дочь, но и не может добиться справедливости, ведь убийцу ребенка так и не наказали. Хабаровчанке пришлось обратиться в вышестоящие органы.
Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал у руководителя хабаровского ведомства доклад о расследовании уголовного дела о гибели ребенка в ДТП.
С просьбой принять меры к Бастрыкину обратилась жительница региона. Два года назад ее дочь погибла под колесами автомобиля, а виновник до сих пор ходит на свободе.
— Женщина выразила несогласие с ходом установления обстоятельств гибели ее несовершеннолетней дочери в результате дорожно-транспортного происшествия. В сентябре 2021 года в вечернее время девочка передвигалась по обочине дороги «рабочий поселок Переяславка — село Аргунское», где ее сбил водитель автомобиля. До настоящего времени виновный к ответственности не привлечен, — рассказали в Информационном центре СК России.
Женщина уже писала об этом в социальных сетях, но добиться справедливости так и не смогла, поэтому обратилась к главе СК. Уголовное дело продолжают расследовать.
Александр Бастрыкин потребовал у руководителя хабаровского ведомства Эдуарда Трубчика доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также причинах допущенной по нему волокиты.