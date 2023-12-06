Грузовые поезда переехали 10 лошадей в Казахстане

Сообщается, что недавно произошло два несчастных случая.
На перегоне станции Сороковая — Сарыоба Акмолинской области машинист грузового поезда экстренно затормозил, увидев лошадей на железной дороге.
К сожалению, наезд предотвратить не удалось. В результате столкновения погибли семь лошадей..
Владельца лошадей скоро установили. Им оказался 45-летний житель столицы. В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 559 КоАП РК «Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог» и наложен штраф в размере пяти МРП.
На перегоне Пресногорьковская — Бауманский Северо-Казахстанской области машинист грузового поезда, заметив табун лошадей, также экстренно затормозил, но переехал трёх лошадей. Остальные 25 животных были помещены в загон.
Владельцем табуна оказался 43-летний житель СКО. Его привлекли к административной ответственности за нарушение правил выпаса в полосе отвода железных дорог.