6 декабря, источник: АиФ Владивосток
У бывшего игрока «Спартака-Приморье» нашли 20 кг наркотиков
В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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В автомобиле инвалида первой группы, баскетболиста-колясочника из Уссурийска, было обнаружено 20 килограммов мефедрона, сообщает SHOT.
По данным канала, 32-летний спортсмен находился в пути из Нижнего Новгорода в Иркутскую область, управляя своим автомобилем «Хонда Джейд». Однако его путь был прерван остановкой на стационарном посту в Казани для проведения проверки.
Полицейские, заметившие нервозность водителя, решили осмотреть его автомобиль. В ходе осмотра была обнаружена упаковка с 20 килограммами белого порошка между вторым и третьим рядами сидений. Все найденное было направлено на экспертизу, результаты которой показали, что содержимое является наркотиком мефедроном.
Подозреваемый был задержан. Отмечается, что он является инвалидом первой группы с травмой позвоночника. Ранее он был членом команды по баскетболу на колясках «Спартак-Приморье» и принимал участие в чемпионате России. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.