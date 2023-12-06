6 декабря, источник: АиФ Владивосток
В Находке 12-летних девочек госпитализировали с алкогольным отравлением
В настоящее время подростки находятся в реанимации.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В дежурную часть ОМВД России по городу Находка поступило сообщение от врача детской больницы о том, что в медицинское учреждение доставлены две 12-летние девочки с диагнозом «токсическое действие алкоголя тяжелой степени».
Было установлено, что школьницы и их родители не числятся на профилактическом учете и ранее не попадали в поле зрения наших сотрудников. В настоящее время полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства данного инцидента. Они опрашивают очевидцев происшествия и сотрудников торгового центра.
По результатам проведенной проверки будет принято законное и обоснованное решение.