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6 декабря, источник: АиФ Владивосток

В Находке 12-летних девочек госпитализировали с алкогольным отравлением

В настоящее время подростки находятся в реанимации.

Источник: Аргументы и факты

В дежурную часть ОМВД России по городу Находка поступило сообщение от врача детской больницы о том, что в медицинское учреждение доставлены две 12-летние девочки с диагнозом «токсическое действие алкоголя тяжелой степени».

Было установлено, что школьницы и их родители не числятся на профилактическом учете и ранее не попадали в поле зрения наших сотрудников. В настоящее время полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства данного инцидента. Они опрашивают очевидцев происшествия и сотрудников торгового центра.

По результатам проведенной проверки будет принято законное и обоснованное решение.

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