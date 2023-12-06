На пороге холодов жители ряда сельских поселений оказываются отрезанными от всей остальной территории Волгоградской области. Добраться в эти поселения в распутицу шансов почти нет — ну разве что трактор выручит. Почему в регионе по сей день встречаются очаги бездорожья, разбирался «АиФ»-Нижнее Поволжье". Цена вопроса. В редакцию обратились со своей бедой жители посёлка Песчаный, что в Быковском районе. Каждую осень и весну, а также в зимние оттепели, рассказали селяне, посёлок оказывается «планово сезонно» отрезан и от дорожной сети, и от крупных поселений. По словам жителей, в посёлке давным-давно отсутствует школа. Дети учатся в ближайшем селе Кислове, до которого по прямой около 5 км. Родителям ребят приходится отвозить их до трассы, там они пересаживаются на общественный транспорт. В местной администрации о школьном спецтранспорте и достройке грунтовки до уровня полноценной дороги и не мечтают. — Связывающая наш посёлок с федеральной трассой грунтовка сейчас в таком состоянии, что по ней поздней осенью или в зимние оттепели не доедет даже вездеход, — говорит местный житель Андрей Барышников. — Мы неоднократно просили власти хотя бы засыпать ямы и выбоины щебнем. Например, на недавнее строительство завода сжиженного газа рядом с нашим посёлком деньги быстро нашлись, но хочется, чтобы власти и промышленники не забывали и про нас, живущих здесь людей. — Проблема действительно существует, — прокомментировал ситуацию первый замглавы администрации Быковского муниципального района Андрей Рассохин. — Существующая дорога-отвод от трассы Р-229 Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград до пос. Песчаный составляет порядка 2,8 км, и пока она значится как грунтовая дорога. К сожалению, определить на ближайшее время дату засыпки щебнем или строительства дороги с твёрдым покрытием не предоставляется возможным, так как перспективный бюджет района уже утверждён. Но будем изыскивать возможность ощебенить дорогу в ближайшем году. Плюс к этому, администрация приложит усилия для включения в бюджет 2026 года разработку проектно-сметной документации для строительства дороги в асфальтированном варианте. Если будет возможность, подключим к финансированию строительства региональные средства. По словам представителя районной власти, на разработку проекта дороги необходимо около 10 млн руб., само строительство обойдётся почти в 90 млн руб. — это по действующим ценам. Остаётся надеяться, что важную дорогу действительно построят в обозначенные приблизительные сроки. «Враг здесь точно не пройдёт». Ещё одно дорожное «гиблое место» расположено на крайнем юго-востоке региона в пределах Волго-Ахтубинской поймы. Как рассказывают местные жители, ещё в советские времена от Ахтубы до Волги здесь предполагалась автодорога с твёрдым покрытием Ленинск — Покровка. Однако вот уже около 40 лет она пребывает в статусе «частично построенной» — стройку заморозили в годы развала СССР. Асфальт заканчивается посередине намеченной к постройке трассы. В итоге десятилетиями жители хуторов Каршевитое, Горная Поляна, Степана Разина, Булгаков, Лещёв и села Покровка в Ленинском районе, куда асфальт от райцентра так и не дошёл, продолжают существовать в условиях тотального бездорожья. — Уважаемые жители и гости региона, если планируете приехать в наши места в распутицу, то лучше сразу откажитесь от таких планов или берите с собой в машину добрую штыковую лопату и доски, — настоятельно рекомендует в размещённом в соцсетях ролике местный житель. — По нашему грейдеру до Покровки в распутицу враг точно не пройдёт — непременно застрянет. Даже внедорожники ездят с опаской. Между тем в отрезанных грязью от «большой цивилизации» пойменных хуторах проживает несколько тысяч жителей, расположены базы отдыха. Ежедневному риску застрять здесь подвергаются не только школьные автобусы с детьми, но и продуктовые фургоны, машины экстренных служб. В администрации региона заверяют: трасса в направлении Покровки поэтапно уже достраивается. В минувшем году активизировалось строительство автомоста через ерик Яровой на автодороге Ленинск — Покровка — Лещёв. Протяжённость нового объекта составляет 92 пог. м. После завершения работ строители приступят к возведению ещё одного моста, уже через ерик Калинов, и дорог к населённым пунктам района, в том числе до хуторов Степана Разина, Лещёв и Покровки. На мосту работы должны завершиться в конце 2024 года, а вот полная достройка «дороги жизни» через всю пойму — перспектива ещё как минимум нескольких ближайших лет.