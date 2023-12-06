6 декабря, источник: РИА Новости
Певец Шарлот обжаловал свой арест
Певец Шарлот подал апелляцию на решение суда.
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САМАРА, 6 дек — РИА Новости. Обвиняемый в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих певец Эдуард Шарлот обжаловал свой арест, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде Самары.
«Да, подали», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о поступлении апелляции.
Кировский райсуд 2 декабря отправил Шарлота в СИЗО.
По версии следствия, артист разместил в Instagram* ряд видеороликов, ставших причиной возбуждения трех уголовных дел: двух — по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего — по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).
На этих роликах Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни «День Победы» композитора Давида Тухманова; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.
Во время допроса артист признал вину, отметив, что совершил преступления неумышленно, заявлял следователь в суде. Отец Шарлота рассказал журналистам, что его сын «приехал из-за границы, чтобы покаяться перед народом».
Уроженец Самары Эдуард Шарлот — российский певец и блогер, наиболее известен из-за песни «Щека за щеку» (более 14 миллионов просмотров клипа на YouTube) и эпатажного поведения.
В июне Шарлот разместил видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев.
Однако в середине ноября певец попросил у подписчиков деньги на обратный билет на родину. В петербургском аэропорту «Пулково» 22 ноября певца, прилетевшего из Армении, встретил наряд полиции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.