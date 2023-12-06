В Навои с владельца майнинг-фермы, незаконно подключившегося к электросети, взыщут 4 млрд сумов

В ходе ночного рейда, проведенного сотрудниками Навоийского областного филиала РЭС и правоохранительных органов, в Кызылтепинском районе был обнаружен факт незаконного использования электроэнергии.
В частности, на полевом стане фермерского хозяйства «Хайрулло-Нарзулло» были обнаружены 47 майнинговых устройств, охлаждающие, осветительные и другие электроприборы, которые самовольно подключили к общей электросети.
По предварительным данным, фермерским хозяйством было незаконно использовано 484,8 тыс. кВт электроэнергии на 436,4 млн сумов.
За незаконное подключение к электросети и майнинговую деятельность выданы документы на взыскание с нарушителя 2,2 млрд сумов (в 5-кратном повышающем коэффициенте). Также дополнительно он должен выплатить штраф с 5-кратным повышающим коэффициентом — 1,8 млрд сумов.
Правоохранительные органы изучают ситуацию.