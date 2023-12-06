6 декабря, источник: Комсомольская правда
В Ростове водитель иномарки сбил пешехода
В Ростове-на-Дону под колесами иномарки едва не погиб мужчина.
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В Ростове водитель иномарки сбил пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Происшествие случилось утром 6 декабря.
По предварительной информации, 61-летний водитель «Рено Логан» двигался по улице Петрова. В этот момент на проезжую часть вышел 36-летний мужчина. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил пешехода. Известно, что он переходил дорогу в положенном месте.
От сильного удара мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.