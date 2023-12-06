Прокуратура Крыма внесла представление в адрес администрации Черноморского района

Прокуратурой Черноморского района установлено, что органы местного самоуправления не приняли меры по размещению в пунктах временного размещения граждан, в чьих домах не было света из-за шторма. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
— По фактам выявленных нарушений прокурор в адрес администрации Черноморского района внес представление, которое находится на рассмотрении, — говорится в сообщении.
Кроме того, прокуратура Симферопольского района и Сакская межрайонная прокуратура внесли в адрес ГУП «Крымэнерго» представления из-за долго восстановления электроснабжения.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что начальника РЭС Черноморского района уволили из-за длительного восстановления электроснабжения после шторма, планируется увольнение начальника РЭС Сакского района.