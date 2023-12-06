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6 декабря, источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге из-за сильных морозов встали троллейбусы

Общественный транспорт в Екатеринбурге встал из-за сильных морозов.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге с раннего утра замечены проблемы с работой общественного транспорта. Из-за сильных морозов автобусы, троллейбусы и трамваи стали ходить хуже. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Около 12 часов дня в центре города по направлению к вокзалу остановилось движение троллейбусов. Также екатеринбуржцы отметили, что дольше прождали транспорт на остановке.

— У Белинки в сторону вокзала встали троллейбусы, не можем уехать, замерзаем, — сообщили пассажиры.

В администрации города уже прокомментировали сложившуюся ситуацию. И отметили, что проблема уже решена.

— Задержано движение троллейбусов по улице Карла Либкнехта от улицы Малышева до Шевченко из-за повреждения контактного провода. Сейчас сеть восстановлена, — ответили в мэрии.

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