6 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Сильный пожар в жилом доме в Молдове: Пришлось эвакуировать жильцов соседних квартир
Причину и обстоятельства пожара предстоит установить.
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В Молдове пять человек были эвакуированы из многоквартирного дома во время пожара, сообщает пресс-служба ГИЧС.
ЧП произошло вечером 5 декабря в Бричанах, звонок в Службу 112 поступил в 22:28. Огнем оказалось охвачена квартира на третьем этаже в четырехэтажном жилом доме. Подъезд дома окутал густой дым.
Пожарные эвакуировали из соседних квартир 5 человек, в том числе двоих детей.
Пожар был локализован в 22:47, а полностью потушен в 23:10.
В результате пожара пламя уничтожило материальные ценности внутри двух комнат пострадавшей квартиры общей площадью 50 м². Пожарные эвакуировали владельца квартиры. 62-летний мужчина отравился угарным газом и получил ожоги второй степени, он был доставлен в районную больницу в тяжелом состоянии.
Причину и обстоятельства пожара предстоит установить.