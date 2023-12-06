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6 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

Сильный пожар в жилом доме в Молдове: Пришлось эвакуировать жильцов соседних квартир

Причину и обстоятельства пожара предстоит установить.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове пять человек были эвакуированы из многоквартирного дома во время пожара, сообщает пресс-служба ГИЧС.

ЧП произошло вечером 5 декабря в Бричанах, звонок в Службу 112 поступил в 22:28. Огнем оказалось охвачена квартира на третьем этаже в четырехэтажном жилом доме. Подъезд дома окутал густой дым.

Пожарные эвакуировали из соседних квартир 5 человек, в том числе двоих детей.

Пожар был локализован в 22:47, а полностью потушен в 23:10.

В результате пожара пламя уничтожило материальные ценности внутри двух комнат пострадавшей квартиры общей площадью 50 м². Пожарные эвакуировали владельца квартиры. 62-летний мужчина отравился угарным газом и получил ожоги второй степени, он был доставлен в районную больницу в тяжелом состоянии.

Причину и обстоятельства пожара предстоит установить.

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