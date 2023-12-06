6 декабря, источник: Комсомольская правда
Дрон заметили над «Морским фасадом» на Васильевском острове
В небе над Петербургом заметили дрон.
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В Петербурге над «Морским фасадом» на Васильевском острове заметили дрон. Беспилотник летал в небе в семь часов утра 6 декабря. Он кружил над 12-м причалом. Информацию сразу передали сотрудникам правоохранительных органов. Об этом в среду сообщает АН «Оперативное прикрытие».
— Данные видеофиксации показали, что аппарат прилетел со стороны Кронштадта. Полиции Василеостровского района поручена проверка указанного факта. Информация поступила из УФСБ, — говорится в сообщении источника.
Напомним, запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов действует в Петербурге с мая этого года. Но до сих пор это правило постоянно нарушают. В основном, нарушителями становятся любители съемки с высоты птичьего полета, которые запускают квадрокоптеры.