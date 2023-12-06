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6 декабря, источник: Коммерсантъ

Александр Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве ребенка в Самарской области

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин представит в центральный аппарат доклад о расследовании дела об убийстве 13-летнего жителя региона.

Источник: Коммерсантъ

Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Поручению главы СК РФ предшествовал звонок в Следственный комитет РФ отца погибшего ребенка. Он не согласился с обстоятельствами смерти его 13-летнего сына, которые установили силовики, и выводами судмедэкспертизы. По словам заявителя, в августе 2023 года на заброшенной ферме в селе Черноречье мальчик подрался со сверстником, получил травмы и скончался на месте происшествия.

Александр Воеводин должен будет отчитаться Александру Бастрыкину об обстоятельствах смерти несовершеннолетнего и причинах волокиты по делу. По итогам расследования он доложит о результатах.

Георгий Портнов.

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