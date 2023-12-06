Александр Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве ребенка в Самарской области

Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Поручению главы СК РФ предшествовал звонок в Следственный комитет РФ отца погибшего ребенка. Он не согласился с обстоятельствами смерти его 13-летнего сына, которые установили силовики, и выводами судмедэкспертизы. По словам заявителя, в августе 2023 года на заброшенной ферме в селе Черноречье мальчик подрался со сверстником, получил травмы и скончался на месте происшествия.
Александр Воеводин должен будет отчитаться Александру Бастрыкину об обстоятельствах смерти несовершеннолетнего и причинах волокиты по делу. По итогам расследования он доложит о результатах.
Георгий Портнов.