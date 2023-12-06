6 декабря, источник: Комсомольская правда
В Екатеринбурге мать с двумя детьми пропала по пути в школу
Ситора Усманова пошла устраивать дочь и сына в школу в Октябрьском районе и пропала.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Екатеринбурге начались поиски пропавшей 33-летней матери двоих детей. Днем 6 декабря Ситора Усманова вместе с сыном и дочерью пошла устраивать детей в школу в Октябрьском районе. Однако до учреждения они так и не дошли. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе поискового отряда «Прорыв».
— Она пошла устраивать в школу детей в Октябрьском районе. Однако до школы так и не дошла. Ее поиски инициировал муж. Сейчас поисками занимаются волонтеры и сотрудники полиции, — рассказали волонтеры.
На момент пропажи Ситора была одета в бежевую куртку, светлые штаны и серые ботинки. На голове она носит платок. Рост женщины 160 сантиметров, она среднего телосложения, у нее карие глаза и темные волосы. Вместе с женщиной были два ее 13-летних ребенка: дочка Сабрина и сын Сарвар.
Девочка была в черной кожаной куртке, желтой шапке, синей кофте и джинсах. Рост Сабрины 160 сантиметров, она худощавого телосложения, имеет карие глаза и темные волосы. Сарвар был одет в зеленую куртку, черную шапку и черные кроссовки. Его рост 150 сантиметров, он худощавого телосложения, с темными волосами и карими глазами.
— Заявление о розыске поступило в отдел полиции № 6 Октябрьского района. В настоящее время сотрудники территориального ОВД устанавливают местонахождение пропавших. Проводится проверка, — рассказали «КП-Екатеринбург» в полиции.
Если вам известно, где может находиться женщина с двумя детьми, сообщите об этом по номеру