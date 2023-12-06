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6 декабря, источник: Город Казань.KZN.RU

На улице Бондаренко сбили 13-летнюю девочку

Она переходила дорогу в неположенном месте.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 6 декабря). В столице Татарстана зарегистрировали 141 ДТП за сутки. В авариях пострадали три пешехода, включая ребенка. Они получили травмы различной степени тяжести.

Утром 6 декабря ДТП произошло напротив дома № 16 по ул. Бондаренко — 34-летний автомобилист наехал на 13-летнюю девочку. По предварительным данным, она переходила дорогу в неустановленном месте. Ребенка госпитализировали в медучреждение.

За прошедшие сутки к административной ответственности привлекли 604 водителей и 76 пешеходов. В 56 случаях были нарушены правила применения ремней безопасности. 66 водителей не уступили дорогу пешеходам. 11 автолюбителей задержали за вождение с признаками опьянения, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Казани.

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