6 декабря, источник: Город Казань.KZN.RU
На улице Бондаренко сбили 13-летнюю девочку
Она переходила дорогу в неположенном месте.
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(Город Казань KZN.RU, 6 декабря). В столице Татарстана зарегистрировали 141 ДТП за сутки. В авариях пострадали три пешехода, включая ребенка. Они получили травмы различной степени тяжести.
Утром 6 декабря ДТП произошло напротив дома № 16 по ул. Бондаренко — 34-летний автомобилист наехал на 13-летнюю девочку. По предварительным данным, она переходила дорогу в неустановленном месте. Ребенка госпитализировали в медучреждение.
За прошедшие сутки к административной ответственности привлекли 604 водителей и 76 пешеходов. В 56 случаях были нарушены правила применения ремней безопасности. 66 водителей не уступили дорогу пешеходам. 11 автолюбителей задержали за вождение с признаками опьянения, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД УМВД России по Казани.