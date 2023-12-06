17:56 (мск), источник: Life.ru
Украинский политик Илья Кива найден мёртвым в Подмосковье
В подмосковном Одинцово обнаружили тело 46-летнего экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, сообщает РЕН-ТВ. Обстоятельства и причины смерти пока не уточняются.
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30 января 2022 года Кива покинул Украину, перебравшись в Аликанте (Испания), а оттуда — в Москву.
Напомним, что в марте 2023 года Илью Киву лишили мандата по результатам голосования на заседании Верховной рады. Генпрокуратура Украины обвинила парламентария в государственной измене и нанесении вреда своей родине. Он поддержал специальную военную операцию и неоднократно критиковал власть своей страны. Также Кива заявлял о причастности главы контрразведки Украины к убийству экс-главы ДНР Александра Захарченко.