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6 декабря, новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Актюбинка рухнула вместе с лестницей в многоквартирном доме

Женщина упала с трехметровой высоты и едва выбралась из-под завалов. Соседи пострадавшей, остальные жители рассказывают: в этом доме давно опасно жить, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на телеканал Астана.

Источник: astanatv.kz

Екатерина Новикова до сих пор приходит в себя после вчерашнего потрясения. Женщина вспоминает: вышла в магазин, успела спуститься на несколько ступенек, как злополучная лестница обрушилась. Актюбинка упала с почти трехметровой высоты и оказалась под обломками.

«Дочку дома оставила, и сама пошла и вместе с лестницей упала. Полдня провела в больнице, сейчас даже не то, что спуститься со второго этажа, по дому еле передвигаюсь. Хорошо, хоть ничего не сломала. Множественные ушибы, сотрясение мозга, смещение шестого позвонка у меня», — рассказала пострадавшая.

По словам жильцов, дом на 8 квартир строили в середине прошлого столетия. Здание сильно обветшало, прохудилась крыша, а отопление срочно пришлось делать в конце осени. Про то, что лестницу необходимо ремонтировать, люди говорят уже три года. Но у дома даже нет никакой формы собственности. Мол, никто не хочет брать ответственность за проблемный объект.

«Все время у нас дождь в середине именно подъезда и постоянно как оттепель, так вода. Она сгнила, можно сказать. Здесь не разу не делали ремонт, даже в те времена все рушилось. Мы как могли, так и поддерживали этот дом», — поделилась Елена Чилочий.

«Вообще паспорта не было, мы в прошлом году его сделали. На этот дом вообще, мы бесхоз. Коммунальные услуги только оплачиваем и все. А в остальном одни проблемы. Только 3 недели отопление делали. Запустили отопление. Трубы все прорвало», — сообщила Светлана Шеркешбаева.

В этом районе Актобе насчитывается 14 аварийных домов. Этот, несмотря на его плачевное состояние, в список не входит.

Соответствующее заключение дано в минувшем году. Но сами жители утверждают, что износ строения составляет около 80%, и просят одного — отремонтировать их дом.

Чиновники о проблеме знают. Первым делом взялись за ремонт лестницы. Но менять будут только рухнувший пролет.

Пока жильцы поставили временную лестницу. Что касается капитального ремонта, то дом обещают поставить в очередь на термомодернизацию. Необходимые для этого документы жильцы уже сдали. Но как долго им придется ждать, неизвестно.

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