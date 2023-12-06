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6 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Тело мужчины обнаружено в Могилевском районе: эксперты установили причину гибели

6 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе было обнаружено тело мужчины, эксперты установили причину его гибели. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская.

Тело 77-летнего мужчины было обнаружено на территории садового товарищества. Как установлено по результатам судебно-медицинских экспертиз, смерть наступила в результате переохлаждения. На момент гибели мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметили специалисты, смерть от переохлаждения наступает при температуре тела ниже 23 градусов от первичной остановки дыхания, обычно это занимает в среднем до 5 часов. Если человек находится в холодной воде или на сильном ветру в мокрой одежде в ослабленном или пьяном состоянии, то может скончаться еще быстрее — в течение одного часа.

В этом году в Могилевской области летальных исходов от переохлаждения отмечено уже более 40, последние три случая зафиксированы в конце октября и ноябре.

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