Тело мужчины обнаружено в Могилевском районе: эксперты установили причину гибели

Тело 77-летнего мужчины было обнаружено на территории садового товарищества. Как установлено по результатам судебно-медицинских экспертиз, смерть наступила в результате переохлаждения. На момент гибели мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как отметили специалисты, смерть от переохлаждения наступает при температуре тела ниже 23 градусов от первичной остановки дыхания, обычно это занимает в среднем до 5 часов. Если человек находится в холодной воде или на сильном ветру в мокрой одежде в ослабленном или пьяном состоянии, то может скончаться еще быстрее — в течение одного часа.
В этом году в Могилевской области летальных исходов от переохлаждения отмечено уже более 40, последние три случая зафиксированы в конце октября и ноябре.