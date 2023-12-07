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7 декабря, источник: PrimaMedia.ru

«Люди бегают вокруг»: кадры жуткого массового ночного ДТП выставили в сеть

Одного из участников вышвырнуло на полосу встречного движения.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке произошло массовое ДТП. Подробности опубликовали в тг-канале Strahovoi_garant_vvo (18+).

В среду, 6 декабря, произошла авария в районе Вилкова. Toyota Vanguard стоял на поворот с выключенным поворотником, в этот момент водитель TLC не заметил стоящую перед ним машину, и на полной скорости влетел в заднюю часть Тойоты. От удара Вангуард вышвырнуло на полосу встречного движения, по которой двигался Toyota Allion. В результате аварии пострадавших нет. Отмечается, что из-за столкновения в районе ДТП образовалась пробка.

«Люди бегают вокруг и кричат», — рассказывают очевидцы в социальных сетях.

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