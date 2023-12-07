7 декабря, источник: АиФ Владивосток
В Приморье двое живодеров избили собаку молотком
Состояние собаки оказалось крайне тяжелым.
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В Приморье произошло ужасное происшествие, которое шокировало местных жителей и вызвало возмущение общественности. Двое живодеров жестоко избили беззащитную собаку, используя в качестве орудия молоток. Это произошло во дворе частного дома в селе Михайловка Приморского края.
Сообщается, что местная жительница стала свидетелем этой жуткой расправы над животным. Она услышала звуки страдания и крики, которые доносились из дома через дорогу. Без раздумий она бросилась туда и столкнулась с ужасающей картиной. Во дворе стояли двое мужчин, один из которых держал в руках молоток, а рядом была собака, привязанная к цепи. Ее тело было измождено и покрыто ранами, из которых текла кровь.
Местная жительница решила не оставлять собаку на произвол судьбы и забрала ее с собой. Она доставила животное в НКО «Надежда», где оно получило необходимую медицинскую помощь. Однако состояние собаки оказалось крайне тяжелым, и ее жизнь по-прежнему оказывалась под угрозой.