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7 декабря, источник: АиФ Владивосток

В Приморье двое живодеров избили собаку молотком

Состояние собаки оказалось крайне тяжелым.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье произошло ужасное происшествие, которое шокировало местных жителей и вызвало возмущение общественности. Двое живодеров жестоко избили беззащитную собаку, используя в качестве орудия молоток. Это произошло во дворе частного дома в селе Михайловка Приморского края.

Сообщается, что местная жительница стала свидетелем этой жуткой расправы над животным. Она услышала звуки страдания и крики, которые доносились из дома через дорогу. Без раздумий она бросилась туда и столкнулась с ужасающей картиной. Во дворе стояли двое мужчин, один из которых держал в руках молоток, а рядом была собака, привязанная к цепи. Ее тело было измождено и покрыто ранами, из которых текла кровь.

Женщина не смогла остаться бездействующей перед таким жестоким обращением с животным. Она начала кричать, привлекая внимание окружающих, и живодеры, испугавшись возможных последствий, прекратили избивать собаку. Но ущерб, нанесенный животному, был уже необратимым.


Местная жительница решила не оставлять собаку на произвол судьбы и забрала ее с собой. Она доставила животное в НКО «Надежда», где оно получило необходимую медицинскую помощь. Однако состояние собаки оказалось крайне тяжелым, и ее жизнь по-прежнему оказывалась под угрозой.

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