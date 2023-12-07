7 декабря, источник: IrkutskMedia.ru
Две иномарки врезались в светофор и дорожный знак после ДТП в Иркутске
Авария произошла на улице Иркутской 30-й дивизии.
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Авария с участием двух иномарок произошла на на улице Иркутской 30-й дивизии в областном центре сегодня утром, 7 декабря. В результате столкновения автомобили врезались в светофор и дорожный знак. Вся информация о ДТП уточняется, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «ДТП 38RUS» в социальной сети «ВКонтакте» (12+).
Напомним, что ранее в Ленинском округе Иркутска произошло столкновение минивэна и локомотива. Никто из людей не пострадал. Информация, появившаяся в соцсетях о том, что движение во Второй Иркутск было перекрыто, не соответствует действительности.