7 декабря, источник: Комсомольская правда
Убил и убежал: в Приморье тигр расправился со своей жертвой и скрылся
В Приморье тигр съел жеребенка неподалеку от села Хмельницкое.
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В Партизанском районе Приморья рядом с селом Хмельницкое нашли тело мертвого годовалого жеребенка. Очевидцы уверенно заявляют, что несчастное животное задрал до смерти тигр, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Местные уверяют, что хищник не сразу съел добычу, какое-то время он таскал ее по полю. Об этом говорят следы на снегу и пятна крови в разных уголках территории. В какой-то момент жестокая игра надоела редкой кошке, она наелась и ушла. Забирать тушу жеребенка в лес тигр не стал, видимо, посчитал, что это будет неудобно.
У мертвого животного оторван хвост, видны царапины на теле и следы от зубов. Судя по всему, тигр нападал сзади. Местные задаются вопросом, почему зимой такое беззащитное создание осталось ночью на улице, а не в конюшне. Люди напуганы и просят устроить отлов тигра. Будут ли что-то делать с полосатым, редакция уточнила у пресс-службы центра «Амурский тигр». На данный момент идет проверка, пока информацию подтвердить не могут.