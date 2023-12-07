7 декабря, источник: РИА Новости
В Тольятти бродячая собака покусала ребенка и женщину
Прокуратура начала проверку после нападения собаки на ребенка в Тольятти.
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САМАРА, 7 дек — РИА Новости. Прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях о нападении бродячей собаки сначала на ребенка на остановке в Центральном районе Тольятти, а потом и на женщину, которая пыталась его защитить, сообщила прокуратура Самарской области в телеграм-канале.
Информация об инциденте появилась в соцсетях и местных СМИ вечером в среду: пес сначала напал на девочку, а затем и на женщину, которая попыталась защитить ребенка. В итоге женщина попала в больницу.
«Прокуратура района организовала проверку исполнения законодательства об обращении с безнадзорными животными. По итогам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц, приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в релизе ведомства.
Собственную доследственную проверку также начал территориальный следственный отдел, который выясняет обстоятельства происшествия, отметило следственное управление СК РФ по Самарской области в своем телеграм-канале.