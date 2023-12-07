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Спецоперация на Украине
10:00 (мск), источник: ТАСС

В Брянске ученица устроила стрельбу в школе

ЧП произошло в гимназии № 5.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 7 декабря. Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, информация о пострадавших уточняется.

ЧП произошло в гимназии № 5. «Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз», — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.

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