10:00 (мск), источник: ТАСС
В Брянске ученица устроила стрельбу в школе
ЧП произошло в гимназии № 5.
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ТАСС, 7 декабря. Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, информация о пострадавших уточняется.
ЧП произошло в гимназии № 5. «Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз», — сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.