7 декабря, источник: Новости Перми
В Перми на пожаре спасли девять человек
Поздно вечером 6 декабря начался пожар в жилом 16-этажном доме на улице Юрша. В пожарную охрану сообщение поступило в 23:37.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Когда на место приехали первые пожарно-спасательные подразделения, горела квартира на первом этаже. До этого из дома самостоятельно эвакуировались 35 человек.
Пожарными спасены девять жильцов (в том числе двое детей). С помощью спасательных устройств их вывели на улицу по лестнице. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.
Возгорание было ликвидировано в 00:14. Площадь пожара составила 10 квадратных метров, огонь уничтожил мебель и домашние вещи в комнате. По предварительным данным, причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.