Что известно о стрельбе в гимназии в Брянске

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства происшествия
В 09:15 в городскую диспетчерскую службу поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска.
Восьмиклассница пронесла огнестрельное оружие в школу и несколько раз выстрелила.
Девочка смогла спокойно пронести в тубусе охотничье ружье, а также огромный нож, спрятанный в обуви, сообщили в оперативных службах.
Охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3», из которого велась стрельба, зарегистрировано на отца девочки и находилось у него на законных основаниях, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
В результате стрельбы в школе пострадали пять человек, они доставлены в медицинское учреждение.
Одна из раненых погибла. Сама девушка, открывшая стрельбу, покончила с собой.
Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней степени тяжести, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, одному из пострадавших уже проводится операция.
Ребенок в тяжелом состоянии получил ранение плеча и колена, он находится в реанимации. Остальные пострадавшие госпитализированы также с огнестрельными ранениями, сообщили ТАСС в приемных отделениях хирургии городской и областной детской больниц.
Версии причин случившегося
Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
На месте ЧП работают сотрудники полиции и оперативные службы.
СК РФ возбудил дело об убийстве по факту стрельбы по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).
Отца стрелявшей доставили на допрос к следователям. Также проводится допрос директора гимназии.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на контроль оказание медпомощи пострадавшим. В частности, для них будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник.
Власти Брянской области окажут помощь семьям погибшей и раненных в результате стрельбы, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Будет назначена проверка работы ЧОП, который охраняет гимназию, заявил Хинштейн.
Минпросвещения РФ направило в Брянск оперативную группу, педагогам и родителям оказывают психологическую помощь.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла на контроль ситуацию в гимназии.
Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц и владельцу оружия.
Следователи проводят осмотр класса в гимназии, где произошла стрельба.
Глава Росгвардии направил в Брянск сотрудников ведомства для проверки всех обстоятельств инцидента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости понять, почему произошла эта трагедия.