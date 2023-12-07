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Спецоперация на Украине
16:09 (мск), источник: ТАСС

Что известно о стрельбе в гимназии в Брянске

Восьмиклассница в четверг утром пронесла огнестрельное оружие в гимназию № 5 в Брянске и открыла стрельбу. В результате пострадали пять человек, еще одна девочка погибла. Сама стрелявшая девочка покончила с собой, сообщили в полиции.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства происшествия

В 09:15 в городскую диспетчерскую службу поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в гимназии № 5 Бежицкого района Брянска.

Восьмиклассница пронесла огнестрельное оружие в школу и несколько раз выстрелила.

Девочка смогла спокойно пронести в тубусе охотничье ружье, а также огромный нож, спрятанный в обуви, сообщили в оперативных службах.

Охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3», из которого велась стрельба, зарегистрировано на отца девочки и находилось у него на законных основаниях, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Пострадавшие и погибшие

В результате стрельбы в школе пострадали пять человек, они доставлены в медицинское учреждение.

Одна из раненых погибла. Сама девушка, открывшая стрельбу, покончила с собой.

Один пострадавший находится в тяжелом состоянии, еще четверо — в состоянии средней степени тяжести, заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. По его словам, одному из пострадавших уже проводится операция.

Ребенок в тяжелом состоянии получил ранение плеча и колена, он находится в реанимации. Остальные пострадавшие госпитализированы также с огнестрельными ранениями, сообщили ТАСС в приемных отделениях хирургии городской и областной детской больниц.

Версии причин случившегося

Конфликт с одноклассниками рассматривается в качестве приоритетной версии стрельбы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

Реакция властей

На месте ЧП работают сотрудники полиции и оперативные службы.

СК РФ возбудил дело об убийстве по факту стрельбы по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Отца стрелявшей доставили на допрос к следователям. Также проводится допрос директора гимназии.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко взял на контроль оказание медпомощи пострадавшим. В частности, для них будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник.

Власти Брянской области окажут помощь семьям погибшей и раненных в результате стрельбы, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Будет назначена проверка работы ЧОП, который охраняет гимназию, заявил Хинштейн.

Минпросвещения РФ направило в Брянск оперативную группу, педагогам и родителям оказывают психологическую помощь.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла на контроль ситуацию в гимназии.

Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц и владельцу оружия.

Следователи проводят осмотр класса в гимназии, где произошла стрельба.

Глава Росгвардии направил в Брянск сотрудников ведомства для проверки всех обстоятельств инцидента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости понять, почему произошла эта трагедия.

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