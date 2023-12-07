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Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Комсомольская правда

В Гурьевском районе столкнулись автомобили, пострадали два человека

Одного из водителей пришлось госпитализировать.

Источник: ГУ МВД

На трассе Калининград — Полесск в Гурьевском районе случилось ДТП с участием двух автомобилей.

Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, 35-летняя женщина — водитель автомобиля «Ниссан», поворачивая на перекрестке, не убедилась в безопасности, создала помеху. В результате случилось столкновение с «Фольксвагеном».

Отмечается, что автомобиль этот ехал на разрешающий сигнал светофора во встречном направлении.

В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» получила телесные повреждения, водитель «Фольксвагена» был госпитализирован.

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