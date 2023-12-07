7 декабря, источник: Комсомольская правда
В Гурьевском районе столкнулись автомобили, пострадали два человека
Одного из водителей пришлось госпитализировать.
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На трассе Калининград — Полесск в Гурьевском районе случилось ДТП с участием двух автомобилей.
Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, 35-летняя женщина — водитель автомобиля «Ниссан», поворачивая на перекрестке, не убедилась в безопасности, создала помеху. В результате случилось столкновение с «Фольксвагеном».
Отмечается, что автомобиль этот ехал на разрешающий сигнал светофора во встречном направлении.
В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан» получила телесные повреждения, водитель «Фольксвагена» был госпитализирован.