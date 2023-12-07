7 декабря, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В Молдове пропал 19-летний парень: Он может нуждаться в медицинской помощи
Михая последний раз видели 6 декабря.
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В Яловенах 6 декабря пропал 19-летний Михай Прокоп, сообщает поисковый отряд COD. Считают, что он мог отправиться в Кишинев.
Приметы: рост 183 см, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темные.
Одежда: черная куртка, черные кроссовки, черные штаны (на фото).
Может нуждаться в медицинской помощи.
Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией, позвонить: 373−79616381 или 112.