7 декабря, источник: Om1.ru
«Насильно удерживает»: в приёмной сенатора Городецкого забаррикадировался мужчина
По словам сибиряка, он сделал это от отчаяния.
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В Новосибирске мужчина забаррикадировался в приёмной сенатора от региона Владимира Городецкого. Новосибирец в момент происшествия связался с изданием «Прецедент» и рассказал, почему пошёл на такой шаг.
«Я забаррикадировался в кабинете Городецкого. Сижу тут с его помощницей. Меня просто довели до отчаяния», — сообщил Сергей, добавив, что понимает ответственность своих действий, но других вариантов решения проблемы не видит.
По словам помощницы Городецкого, мужчина забрал у неё телефон и насильно удерживал в кабинете. Сенатора на рабочем месте не было. За дверью кабинета в момент происшествия столпились люди, но никак не могли попасть внутрь. На место вызвали охрану. В результате Сергея задержали. К счастью, никто не пострадал.
Отмечается, что задержанный на протяжении восьми лет страдает от неизвестного заболевания. Врачи не могут определиться с диагнозом.
«Как только я начинал сосредотачиваться на чём-то, умственно концентрироваться на чём-то, это жжение усиливалось и начинался спазм мышц с левой стороны лица, ну и, соответственно, ни говорить ничего не можешь, ни мысли толком излагать, сидишь такой заторможенный», — пояснил новосибирец.
По его словам, болезнь прогрессирует. Поэтому он был вынужден уволиться с работы. В последние четыре года он живёт на пенсию 70-летней матери.