На переезде в Челябинской области локомотив протаранил легковушку

Столкновение тепловоза в составе грузового поезда с легковым автомобилем произошло на регулируемом дорожном переезде 36-й километр пикет 1 в 11:57 в четверг, 7 декабря. Водитель легковушки выехал на железнодорожные пути перед приближающимся составом, несмотря на запрещающий движение светофор. По данным Уральской транспортной прокуратуры, в ДТП никто не пострадал и на движение пассажирских поездов авария не повлияла.
— По факту происшествия Златоустовской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта, — прокомментировали в надзорном ведомстве. — Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Сотрудники Южно-Уральской железной дороги призывают водителей проявлять бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пути.
Соблюдение простых правил поможет избежать трагических последствий. Подобная авария произошла в ноябре между станциями Супряк и Магнитогорск. Машинист также применил экстренное торможение, но столкновение всё же случилось. В легковом автомобиле находилась семья из пяти человек, двоих пассажиров госпитализировали.