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7 декабря, источник: Pchela.News

На переезде в Челябинской области локомотив протаранил легковушку

Авария между легковым автомобилем и тепловозом произошла на железнодорожном переезде между станциями Половинка-Катавская и Катав-Ивановск Южно-Уральской железной дороги. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Автомобиль сильно помяло.

Источник: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Столкновение тепловоза в составе грузового поезда с легковым автомобилем произошло на регулируемом дорожном переезде 36-й километр пикет 1 в 11:57 в четверг, 7 декабря. Водитель легковушки выехал на железнодорожные пути перед приближающимся составом, несмотря на запрещающий движение светофор. По данным Уральской транспортной прокуратуры, в ДТП никто не пострадал и на движение пассажирских поездов авария не повлияла.

— По факту происшествия Златоустовской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта, — прокомментировали в надзорном ведомстве. — Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Сотрудники Южно-Уральской железной дороги призывают водителей проявлять бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пути.

Соблюдение простых правил поможет избежать трагических последствий. Подобная авария произошла в ноябре между станциями Супряк и Магнитогорск. Машинист также применил экстренное торможение, но столкновение всё же случилось. В легковом автомобиле находилась семья из пяти человек, двоих пассажиров госпитализировали.

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