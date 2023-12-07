«Котовский районный суд Волгоградской области принял решение отказаться от рассмотрения трех исков главы Котовского района Сергея Чумакова к местному активисту и основателю телеграм-канала “Общественный контроль города Котово” Александру Касьянову», — сообщает издание «Волгоград Онлайн». Правда, на неправомочность суду указал защитник активиста. Ранее по тем же основаниям было отказано в рассмотрении девяти исков учителей местных школ, которые подали в суд по тому же поводу. Дело в том, что нынешний глава района — бывший председатель этого же суда. В каком районе суд начнет рассмотрение дела, пока неизвестно. Прежде глава района открестился от этих исков — в официальном ответе из администрации за его подписью значилось, что чиновники ничего не знают о сути претензий. Ранее сообщалось, что против активиста Касьянова подали в суд за оскорбительный комментарий в его телеграм-чате, оставленный неизвестным комментатором. Там, в частности, было сказано, что изображенный на фото глава района и окружающие его учителя — «Змеиное гнездо, а в середине — главный шакал».