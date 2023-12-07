7 декабря, источник: АиФ Кубань
В лобовом ДТП на Кубани погиб водитель легковушки
Трое человек получили травмы.
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В лобовом ДТП на Кубани погиб водитель легковушки, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.
ДТП произошло 7 декабря на территории Калининского района.
По предварительным данным, водитель за рулем «Ситроена» выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2107». В результате ДТП водитель отечественной машины погиб на месте до приезда скорой помощи. Водитель «Ситроена» и два пассажира автомобиля «ВАЗ 2107» получили травмы различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что в Новороссийске погиб водитель врезавшейся в фуру легковушки. По предварительным данным, водитель 1991 года рождения за рулем «Хендай Гетц» не выдержал дистанцию и по касательной задел «Хендай Солярис». От удара первый автомобиль откинуло на встречку, где он врезался в большегруз «Ивеко». В результате от полученных травм водитель — виновник аварии скончался на месте ДТП.