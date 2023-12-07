Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Мужчина погиб под колесами поезда в Ивацевичском районе

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе под колесами поезда погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Несчастный случай произошел сегодня утром недалеко от станции Коссово-Полесское. Под поезд попал 49-летний житель поселка Зеленый Бор. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

«Установлено, что мужчина пересекал пути перед движущимся скоростным составом. Попытки машиниста предотвратить трагедию не увенчались успехом», — рассказали в СК.

Следователи совместно со специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину. Были опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ивацевичский районный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства случившегося. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим трагедии.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
несчастный случай