7 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Мужчина погиб под колесами поезда в Ивацевичском районе
7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе под колесами поезда погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
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Несчастный случай произошел сегодня утром недалеко от станции Коссово-Полесское. Под поезд попал 49-летний житель поселка Зеленый Бор. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
«Установлено, что мужчина пересекал пути перед движущимся скоростным составом. Попытки машиниста предотвратить трагедию не увенчались успехом», — рассказали в СК.
Следователи совместно со специалистами управления Государственного комитета судебных экспертиз провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину. Были опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ивацевичский районный отдел Следственного комитета выясняет обстоятельства случившегося. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим трагедии.