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7 декабря, источник: Комсомольская правда

Трамвай сошел с рельсов на пересечении Московской и Островского в Краснодаре

В Краснодаре изменили маршрут трамваев из-за схода вагона с рельсов на пересечении Московской и Островского.

Источник: пресс-служба МУП «КТТУ»

Трамвай сошел с рельсов в Краснодаре. Происшествие случилось на пересечении улиц Московской и Островского в сторону улицы Красных Зорь.

«Стоит движение трамваев из-за схода тележки вагона», — сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Маршруты трамваев № 1, 2, 5, 8, 15 временно отправили через улицу Колхозную. Составы № 3, 20, 21, 22 работают в обычном режиме.

«На место выехали представители концессионера и подрядчика, занимавшегося автоматизацией стрелок. Причины произошедшего устанавливается, ведутся консультации с заводом-изготовителем», — сообщает «Новый трамвай Краснодара».

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