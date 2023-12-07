7 декабря, источник: Комсомольская правда
Трамвай сошел с рельсов на пересечении Московской и Островского в Краснодаре
В Краснодаре изменили маршрут трамваев из-за схода вагона с рельсов на пересечении Московской и Островского.
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Трамвай сошел с рельсов в Краснодаре. Происшествие случилось на пересечении улиц Московской и Островского в сторону улицы Красных Зорь.
«Стоит движение трамваев из-за схода тележки вагона», — сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».
Маршруты трамваев № 1, 2, 5, 8, 15 временно отправили через улицу Колхозную. Составы № 3, 20, 21, 22 работают в обычном режиме.
«На место выехали представители концессионера и подрядчика, занимавшегося автоматизацией стрелок. Причины произошедшего устанавливается, ведутся консультации с заводом-изготовителем», — сообщает «Новый трамвай Краснодара».