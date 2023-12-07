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19:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Чеченские бойцы взорвали вышку связи в российском регионе

Бойцы чеченского батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России взорвали вышку связи в Белгородской области. Об этом рассказал в Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что чеченские военнослужащие таким образом «первые лишили противника связи».

«Поразив точным залпом вышку ретранслятора в Белгородской области. Это позволило нашим бойцам быстро перехватить инициативу и быстро уничтожить противника», — пояснил Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что батальон лишил украинских военных связи и возможности вызвать подкрепление. Он поблагодарил бойцов и командиров за «грамотную организацию специальных операций».

Батальон «Запад-Ахмат» отправили на территорию Белгородской области в июне. Кадыров тогда обращал внимание на то, что чеченцы должны были заниматься предотвращением диверсионных вылазок украинской армии в приграничный район.

В ноябре политик сообщил, что три тысячи чеченских бойцов готовы отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украину.

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