В Гродно подросток решил отомстить за замечание и поджег квартиру вместе с хозяином

Следователи из Гродно завершили расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего парня. Он обвиняется в нескольких преступлениях, среди которых умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, совершенное общеопасным способом.
К сожалению, это не самое тяжкое в криминальной биографии молодого человека. Согласно материалам уголовного дела, парень — учащийся одного из колледжей Гродно. Молодой человек снимал комнату в квартире 46-летнего мужчины. В начале мая между ними произошел конфликт. Хозяину не нравилось, что его постоялец не убирает за собой вещи, не моет посуду. Он сделал замечание подростку.
Юноше это не понравилось. В ванной парень нашел ацетон, который разлил в коридоре, после чего поджег. Молодой человек самостоятельно выбрался из жилища. Он направился к соседям и попросил вызвать спасателей. Прибывшие сотрудники ГОЧС оперативно ликвидировали возгорание.
В бессознательном состоянии в одной из жилых комнат был обнаружен хозяин квартиры. Он доставлен в больницу. Благодаря усилиям врачей его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Квартиросъемщик рассказал, что хозяин жилья злоупотребляет алкоголем и курит в квартире. Данную информацию он преподнес так, что в тот момент это и стало основной версией пожара. Но по заключению пожарно-технической экспертизы источником пламени стали легковоспламеняющиеся или горючие жидкости. Об этом свидетельствуют характерные пятна с четкими границами перехода между поврежденной и неповрежденной зонами. Причина возникновения пожара — занесенный источник огня, при этом очаг возгорания располагался в коридоре.
Стало ясно, что собственник жилья, который спал в тот момент в своей комнате, не мог быть причастен к пожару. И только после этого молодой человек признался, что это он разлил ацетон и поджег.
Парень сообщил, что ему было известно о нахождении хозяина квартиры в спальне. Также установлена причастность подростка к совершению хулиганских действий. Выяснилось, что несовершеннолетний, стоя на подоконнике, демонстрировал проходящей мимо женщине свои половые органы. О произошедшем потерпевшая сообщила в милицию. Его оперативно задержали, и он пояснил, что сделал это ради своего «увлечения».
Из-за агрессивного поведения парень по месту учебы характеризуется отрицательно. Ранее он уже попадал в поле зрения милиции за хулиганство. По заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемый в период совершения противоправных действий мог сознавать их фактический характер и общественную опасность, руководить ими.
Действия фигуранта квалифицированы по ч. 1 ст. 14 и п. 5, 6 ч. 2 ст. 139 («Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью»); ч. 2 ст. 218 («Умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, совершенные общеопасным способом»); ч. 2 ст. 339 («Хулиганство, совершенное повторно»). Расследование завершено, дело передано прокурору для направления в суд.