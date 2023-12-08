МО заявило, что Су-25 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на донецком направлении

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе противника на донецком направлении», — говорится в сообщении.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
«Выполнили подготовку к повторному вылету, взлет, набор высоты, выход в точку начала повторного разворота, выход на цель, пуск неуправляемых авиационных ракет с кабрирования, далее — противоракетное маневрирование, отход от цели, заход на посадку на аэродроме вылета. С земли передовые авиационные наводчики подсказали, что цель была поражена, поблагодарили за работу», — сообщил летчик с позывным Сокол, его слова приводит военное ведомство.