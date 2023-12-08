8 декабря, источник: Хабаровский край сегодня
Студент из Хабаровска получил условный срок за 38 эпизодов мошенничества
20-летний молодой человек для обмана использовал сервисы по поиску попутчиков.
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В Хабаровске окончено расследование по делу 20-летнего студента одного из вузов краевой столицы. Его признали виновным в совершении 38 эпизодов мошенничества, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Молодой человек обманывал граждан с помощью сервиса о поиске попутчиков. На нем он размещал объявления и предлагал место в своем автомобиле. Когда находились желающие, злоумышленник высылал им анкету, в которой следовало указать личные данные, в том числе, и реквизиты банковской карты.
— Несостоявшиеся попутчики пытались урегулировать с водителем вопрос, считая списание денег технической ошибкой. Но злоумышленник отключал телефон и прерывал общение. Полицейские установили, что подсудимый генерировал мошеннические ссылки при помощи специальной программы, о которой узнал в Интернете. Для конспирации он использовал сервисы подмены номеров абонентов сотовой связи, а похищенные у потерпевших деньги поступали на банковские карты, оформленные на третьих лиц, — прокомментировали в УМВД России по Хабаровскому краю. В ходе обыска у молодого человека нашли ноутбук, банковские карты и телефон, которые он использовал на совершения преступлений. Среди потерпевших не только жители Хабаровского края, но и 15 других регионов России, в частности, Приморского, Красноярского краев, Республик Хакассия, Татарстан и ряда других. Сумма ущерба составила 305 тысяч рублей.
Ранее к ответственности студент не привлекался, свою вину признал в полном объеме, сотрудничал со следствием. Суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.