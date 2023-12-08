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8 декабря, источник: МК.RU Уфа

В Мелеузе простились с погибшим на СВО бойцом

7 декабря в Мелеузе прошла церемония прощания с участником спецоперации Евгением Федоровым.

Об этом в соцсетях рассказал глава Мелеузовского района Рустэм Шамсутдинов.

С 2003 по 2005 годы мужчина проходил срочную службу в армии, в том числе — на Северном Кавказе. В сентябре он отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации.

— Евгений Николаевич был замечательным человеком и настоящим патриотом, — написал чиновник. — Выражаю искренние соболезнования его семье, родным, близким и друзьям.

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