8 декабря, источник: ЕАН
Финансовую пирамиду вскрыли в Свердловской области
В Свердловской области Банк России обнаружил действующую финансовую пирамиду. Она работала под брендом P2P Arbitration, сообщает пресс-служба уральского управления ЦБ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как пояснил заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Максим Артемьев, у фирмы не было офиса, все происходило онлайн. «Она привлекала деньги населения под видом инвестиций, предлагая “выгодно” вложиться в покупку недвижимости и автомобилей. При том никакой хозяйственной деятельности не вела, гарантировала прибыль значительно выше рыночной, а доходы инвесторам обещала выплачивать за счет привлечения денег новых клиентов», — рассказал специалист.
Всего в этом году Банк России обнаружил на Среднем Урале 20 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Отметим, что 80% из них оказались черными кредиторами. Все они, вместе с пирамидой, попали в предупредительный список на сайте Банка России.
В России действует более 2 тыс. пирамид, 98% из них — интернет-проекты, отмечают в ЦБ. Они публикуют общую информацию и форму обратной связи на страницах в соцсетях, объявления в тематических каналах в Telegram или на сайтах. Деньги передают клиентам переводом на карту от неизвестного человека или наличными при встрече. Черные кредиторы могут также маскироваться под ломбарды и микрофинансовые организации. ВЦБ рекомендуют проверить организацию с помощью предупредительного списка, прежде чем доверять ей деньги.