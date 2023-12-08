8 декабря, источник: Комсомольская правда
Под Воронежем взорвали артиллерийский снаряд и гранату
Специалисты МЧС уничтожили в Рамонском районе два боеприпаса времен Великой Отечественной войны.
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В четверг, 7 декабря, расчет аварийно-спасательной службы Воронежской области по заявке мэрии Воронежа вывез за пределы города два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. На территории столицы Черноземья ранее обнаружили заржавевшие 76-миллиметровый артиллерийский снаряд и ручную гранату Ф-1. Конкретные места, где их нашли, не сообщают.
Боеприпасы, пролежавшие в земле около 80 лет, вывезли в Рамонский район на территорию Большеверейского сельского поселения. Там на заранее подготовленной площадке в балке Ясновитый Лог боеприпасы взорвали.