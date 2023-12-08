8 декабря, источник: "Российская газета"
Восемь новосибирцев пострадали в ДТП с пятью автомобилями в мороз
В Новосибирске на Октябрьском мосту произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Восемь человек получили травмы.
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Как уточнили в муниципальной аварийно-спасательной службе на машине «скорой» в больницу увезли водителя и пассажира автомобиля Kia Rio и водителя Nissan Note. Остальные участники ДТП от медицинской помощи отказались.
«Спасателями была оказана вся необходимая помощь пострадавшим. Проведена стабилизация технических средств и противопожарные мероприятия», — говорится в сообщении МАСС.