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8 декабря, источник: "Российская газета"

Восемь новосибирцев пострадали в ДТП с пятью автомобилями в мороз

В Новосибирске на Октябрьском мосту произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Восемь человек получили травмы.

Источник: Российская газета

Как уточнили в муниципальной аварийно-спасательной службе на машине «скорой» в больницу увезли водителя и пассажира автомобиля Kia Rio и водителя Nissan Note. Остальные участники ДТП от медицинской помощи отказались.

«Спасателями была оказана вся необходимая помощь пострадавшим. Проведена стабилизация технических средств и противопожарные мероприятия», — говорится в сообщении МАСС.

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