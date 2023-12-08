Как не стать жертвой обмана при покупке в интернете, напомнили в милиции

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В милиции напомнили, о чем необходимо знать, чтобы не стать жертвой кибермошенников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.
Сети и ловушки кибермошенников расставлены на торговых площадках, в разделах частных объявлений и в социальных сетях. Первая ловушка аферистов — фейковые магазины в соцсетях, особенно много таких «торговых площадок» в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), предупреждают в УВД.
Могилевский предприниматель потерял более Br60 тыс. после общения с лжетрейдерами.
Схема обмана фейковых магазинов простейшая: переведите деньги, а взамен не получите ничего. Официальные интернет-магазины работают через веб-сайты, на которых покупка оформляется через корзину, предупредили в милиции.
Еще одна ловушка кибермошенников — обязательное требование внести полную предоплату или превышающий половину стоимости товара задаток. В милиции предостерегают любителей совершать покупки в интернете: для легальных интернет-магазинов полная предоплата — вопрос не принципиальный. Наложенный платеж или оплату при получении настоящие интернет-магазины рассматривают как более безопасные и для себя, и для своих покупателей варианты.
Если же продавец в интернете требует от своего покупателя перевести предоплату на карту, это верный признак обмана или как минимум сомнительной сделки, напомнили в УВД.
Чтобы защитить себя и свои денежные средства от посягательств кибермошенников, в УВД рекомендуют проверять данные продавца. На сайте любого официального интернет-магазина всегда можно найти информацию о юрлице, контактные телефоны и прочую юридическую информацию. Лучше уделить время и проверить, существует ли реально интернет-магазин и принадлежит ли ему сайт, чем остаться и без денег, и без покупки, убеждены в милиции.