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8 декабря, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Как не стать жертвой обмана при покупке в интернете, напомнили в милиции

В милиции напомнили, о чем необходимо знать, чтобы не стать жертвой кибермошенников. Сети и ловушки кибермошенников расставлены на торговых площадках, в разделах частных объявлений и в социальных сетях.

Источник: Reuters

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В милиции напомнили, о чем необходимо знать, чтобы не стать жертвой кибермошенников, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

Сети и ловушки кибермошенников расставлены на торговых площадках, в разделах частных объявлений и в социальных сетях. Первая ловушка аферистов — фейковые магазины в соцсетях, особенно много таких «торговых площадок» в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), предупреждают в УВД.

«Такие “виртуальные магазины” состоят их витрины с красивыми фотографиями, скачанными из интернета и не имеющими ничего общего с реальностью. Общение с “администрацией” происходит через личные сообщения в мессенджерах, от которых впоследствии легко избавиться. Оплату за доставку или товар “продавцы” требуют перевести на карт-счет», — перечислили основные характеристики мошеннической ловушки правоохранители.

Могилевский предприниматель потерял более Br60 тыс. после общения с лжетрейдерами.

Схема обмана фейковых магазинов простейшая: переведите деньги, а взамен не получите ничего. Официальные интернет-магазины работают через веб-сайты, на которых покупка оформляется через корзину, предупредили в милиции.

Еще одна ловушка кибермошенников — обязательное требование внести полную предоплату или превышающий половину стоимости товара задаток. В милиции предостерегают любителей совершать покупки в интернете: для легальных интернет-магазинов полная предоплата — вопрос не принципиальный. Наложенный платеж или оплату при получении настоящие интернет-магазины рассматривают как более безопасные и для себя, и для своих покупателей варианты.

Если же продавец в интернете требует от своего покупателя перевести предоплату на карту, это верный признак обмана или как минимум сомнительной сделки, напомнили в УВД.

«Но даже с оплатой при получении и наложенным платежом стоит быть внимательными, потому как фишинговые ссылки могут иметь интерфейс службы доставки. Они требуют ввода данных вашей карты и трехзначного CVV-кода с карты, а это верный признак попытки снятия средств со счета», — добавили стражи порядка.

Чтобы защитить себя и свои денежные средства от посягательств кибермошенников, в УВД рекомендуют проверять данные продавца. На сайте любого официального интернет-магазина всегда можно найти информацию о юрлице, контактные телефоны и прочую юридическую информацию. Лучше уделить время и проверить, существует ли реально интернет-магазин и принадлежит ли ему сайт, чем остаться и без денег, и без покупки, убеждены в милиции.

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