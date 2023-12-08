В Севастополе осудят участницу ОПГ, обманувшей людей на 12 млн рублей

Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
Женщина обвиняется по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ — «Покушение на мошенничество в составе организованной преступной группы в особо крупном размере».
В 2015 году проживавший в Севастополе гражданин Армении сколотил организованную преступную группу из восьми человек (граждан Армении и Украины) для незаконного завладения и перепродажи недвижимости и земельных участков и легализации вырученных таким образом средств. Члены ОПГ в 2015 — 2016 годах по поддельным доверенностям продавали друг другу чужие объекты недвижимости в Севастополе и оформляли на них право собственности. Таким образом они похитили квартиру в доме по улице Колобова, земельный участок на улице Пехотной, на котором находилось кафе, а также участок на улице Сельской. Ущерб гражданам от деятельности группы составил почти 12 миллионов рублей.
Злоумышленники пытались похитить еще один участок. Как уточнили в прокуратуре Севастополя, участница ОПГ выступила в качестве подставного лица, якобы имеющего доверенность на продажу участка по ул. Дубровной стоимостью почти 1,3 миллиона рублей. Без ведома собственницы женщина подписала мнимый договор о его продаже сообщнику, но Севреестр отказал злоумышленникам в регистрации права на землю.
Правоохранителям удалось задержать организатора группы и основных фигурантов. В 2018 году суд приговорил главаря к шести годам колонии общего режима, также осуждены двое его соучастников.
Участница ОПГ, которая пыталась незаконно переоформить на себя участок на улице Дубровной, выехала за рубеж и с 2017 года находилась в розыске. В октябре 2023 года ее задержали в Краснодарском крае.
Отмечается, что женщина признала вину в полном объеме. Расследование завершено. Дело рассмотрит Ленинский районный суд Севастополя.