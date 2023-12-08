Гражданин Молдовы пытался выехать из Беларуси по чужому паспорту

8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Молдовы пытался пересечь границу в пункте пропуска Каменный Лог по чужому паспорту. Об этом информирует Государственный пограничный комитет, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел ночью 6 декабря. В пункте пропуска Каменный Лог на белорусско-литовской границе иностранец предоставил для проверки паспорт. Факт принадлежности документа мужчине вызвал сомнения и подозрения у контролера. Позднее удалось выяснить, что паспорт, а также молдавская идентификационная карта, которая также была при себе у мужчины, на самом деле принадлежат его родственнику. Нарушитель рассказал, что взял документы у двоюродного брата, чтобы пересечь границу, поскольку по подлинным документам не смог бы выехать из страны из-за значительного числа кредитов на свое имя.
Мужчина помещен в изолятор временного содержания Сморгонской погрангруппы.
По факту начат административный процесс. Санкции предусматривают штраф до 100 базовых величин.