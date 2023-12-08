8 декабря, источник: Комсомольская правда
Несколько вагонов сошли с рельсов на станции под Новосибирском
4 вагона сошли с рельсов в Новосибирской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
На станции Инская в Новосибирской области произошел инцидент с железнодорожным составом. 4 пустых вагона сошли с рельсов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. ЧП произошло вечером 7 декабря при проведении маневровых работ.
— Причины и обстоятельства события устанавливаются. Задержек в движении поездов не допущено, — уточнили в надзорном ведомстве.
Известно, что в результате схода вагоны не опрокинулись.
В транспортной прокуратуре проверят исполнение законодательства о безопасности движения на железной дороге железнодорожным транспортом.