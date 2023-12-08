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8 декабря, источник: Комсомольская правда

Несколько вагонов сошли с рельсов на станции под Новосибирском

4 вагона сошли с рельсов в Новосибирской области.

Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

На станции Инская в Новосибирской области произошел инцидент с железнодорожным составом. 4 пустых вагона сошли с рельсов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. ЧП произошло вечером 7 декабря при проведении маневровых работ.

— Причины и обстоятельства события устанавливаются. Задержек в движении поездов не допущено, — уточнили в надзорном ведомстве.

Известно, что в результате схода вагоны не опрокинулись.

В транспортной прокуратуре проверят исполнение законодательства о безопасности движения на железной дороге железнодорожным транспортом.

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