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8 декабря, источник: "Российская газета"

В Самарской области грузовой поезд сбил женщину

Жительница Чапаевска перебегала пути и попала под грузовой поезд, теперь следователи СК проводят проверку в связи с ЧП, сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Женщина получила травмы, ее увезли в больницу. По данным следствия, происшествие случилось 6 декабря. Примерно в 06:45 жительница Чапаевска решила быстро преодолеть путь и оказалась перед грузовым поездом.

Как уточнили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России, машинист предупреждал звуковым сигналом о движении поезда и экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось.

В ведомстве напомнили о важности соблюдения правил безопасности на железной дороге. Излишняя спешка, использование телефонов и наушников, хулиганство в процессе перехода путей приводят к получению травм и летальным исходам из-за столкновения с поездом и поражения током. Необходимо пользоваться специальными мостами, тоннелями и настилами, которые предназначены для перехода.

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